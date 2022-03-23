Почетным жителем Петербурга может стать Александр Розенбаум

Смольный огласил список горожан, которые в этом году могут получить звание почетного жителя Петербурга. Об этом 23 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского.

Кроме музыканта и композитора Александра Розенбаума, почетными жителями могут стать председатель правления и зампредседателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, основатель и гендиректор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов, директор ФСБ, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также президент Петербургской региональной общественной организации «Научно промышленная ассоциация «Тетраполис» Владимир Ходырев.

«Все эти люди достаточно известны, чтобы их не представлять. Документы поданы, комиссия работает. На голосование у нас выносятся в мае. Перед Днем города будем принимать решение, кто из этих людей станет почетным жителем Санкт-Петербурга», – заявили представители городских властей.