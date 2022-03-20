В центре Петербурга прошел субботник

В Адмиралтейском районе Петербурга местные жители вышли на субботник. Об этом 20 марта сообщает «Фонатнка».

Горожане сначала убрались в сквере на Дровяном переулке, после чего вышли на пустырь на набережной реки Пряжки — туда коммунальные службы всю зиму свозили снег.

«Это огромный пустырь на набережной реки Пряжки, на котором жители любят гулять с собаками. К сожалению, в этом сезоне его завалили грязным снегом, бытовым мусором. Мы решили убраться в этом сквере, чтобы в нем как можно быстрее закипела жизнь», — прокомментировал ситуацию один из местных жителей и депутат МО «Коломна» Илья Киселев.

Всего неравнодушные граждане собрали около десяти мешков мусора. Всех участников субботника на месте угощали чаем и пряниками.