В 2022 году в Петербурге отреставрируют молельный зал Соборной мечети

В Петроградском районе Петербурга в 2022 году отреставрируют дополнительный молельный зал Соборной мечети. Об этом 16 марта сообщил губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день отреставрированы уже два минарета и майоликовая отделка порталов. В 2000-2001 годах на реставрационные работы было выделено более 300 миллионов рублей. А в этом году работы начнутся в дополнительном молельном зале на третьем этаже, где отреставрируют паркет, своды, стены, мраморную плитку, двери, металлические оконные рамы, гипсовый лепной декор, подоконные мраморные доски и фонарь.

«В Петербурге люди разных культур и вероисповеданий всегда жили в мире и согласии. У нас построены великолепные храмы и культовые сооружения всех религий исторической России. Здесь находится самая красивая мечеть нашей страны, которая строилась на средства верующих. Это наша история, к которой мы относимся с большим уважением. И продолжаем восстанавливать этот памятник истории и архитектуры», – прокомментировал грядущую реставрацию глава города.