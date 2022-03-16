В Петербурге значительно сократилось число пьяных ДТП

Число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в Петербурге сократилось сразу на 37,5%. Об этом 16 марта в рамках заседания сообщил начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин.

«Пресечено 9,5 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Это на 17% превышает показатели прошлого года. На четверть больше привлечённых к уголовное ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Всего таких лиц — 828. И как результат — снижение дорожно-транспортных происшествий в алкогольном опьянении на 37,5%», — рассказал глава ведомства.