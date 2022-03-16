Памятник конке вернется к станции метро «Василеостровская» уже в начале апреля

В Василеостровском районе Петербурга завершаются работы по реставрации знаменитой конки стоящей у станции метро «Василеостровская». Об этом 16 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на реставратора Владимира Тарана.

На реставрацию памятник закрылся еще в ноябре прошлого года. Несмотря на то что памятник открыли в 2004 году, он успел серьезно обветшать из-за суровой петербургской погоды и вандалов.

«Мы привезли вагончик, разобрали полностью обшивку внутреннюю и наружную. Оказался металл тонкий, прогнил насквозь за все это время. Поэтому пришлось поменять тонкий металл полностью. Колесная база осталась прежней, исторической. Мы ее отреставрировали, сейчас она выглядит как новая», – поделился подробностями хода работ специалист.

Вагон планируется утеплить, установить внутри сидячие места, окна со стеклопакетами и систему кондиционирования. Все это делается для того, чтобы внутри конки могли с комфортом расположиться горожане и выпить чашечку кофе. Места будут оборудованы на первом и втором этажах, а также рядом с памятником. Кроме того, из вагончика будет осуществляться продажа сувенирной продукции.