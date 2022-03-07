В понедельник в Петербурге пройдет небольшой снег

В Петербурге в понедельник ожидается небольшой снег и усиление ветра до 6-11 метров в секунду. Об этом 7 марта сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью скорость ветра составляла 3-8 метров в секунду, а днем его порывы могут достигнуть 6-11 метров в секунду. Столбик термометра в дневное время останется на уровне 1-3 градусов ниже ноля.

Автомобилистов просят быть осторожными на дороге — возможен гололед. Так же стоит быть осмотрительными и пешеходам, которые и без того настоялись в очередях в травму минувшей зимой.