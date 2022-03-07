В ходе строительства жилого дома на Васильевском острове снесут надземный переход

В Василеостровском районе Петербурга будет демонтирован надземный пешеходный переход. Об этом сообщают «Санкт-Петербургские Ведомости».

На 6 – 7‑й линиях в скором времени начнется строительство нового жилого комплекса. Для этого под снос определены западная площадка завода имени Козицкого и девятиэтажный производственный корпус к которому ведет переход.

Переход был построен еще в 1988 году и удивлял местных жителей своей небрежностью: одно из окон дореволюционного здания оказалось наполовину заложено, кроме того, опоры перехода значительно сократили ширину газонов.