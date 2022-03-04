На Пулковской таможне разгружают цветы к 8 марта

В Петербург на Плутовскую таможню прибыли цветы к Международному женскому дню. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Груз из свежесрезанных гербер из Армении поступил на таможню как раз перед празднованием 8 марта. Общий вес поставки составил 226 килограммов. Отмечается, что таможенные операции в отношении товаров из этой республики не проводятся, так как Армения входит в состав Евразийского экономического таможенного союза.

На Пулковской таможне проверили происхождение цветов, после чего одобрили их дальнейшую реализацию на территории страны.