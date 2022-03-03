Петербургские цветочные магазины смогли закупить цветы к 8 марта

В Петербурге городские цветочные сети смогли закупить цветы к празднованию Международному женскому дню. Об этом 3 марта сообщает Neva.Today.

Представители одной из сетей цветочных магазинов «ЦветОптТорг» подтвердили изданию, что цветы были заказаны заранее и к празднику «никто не останется без букета» из-за дефицита. Петербуржцы могут заказать хоть тысячу роз — с поставкой проблем не возникнет.

В магазине «ЛенЦветТорг» подтвердили, что цветы были заказаны заблаговременно. Однако вместо голландских тюльпанов сеть может предложить только ставропольские.

В «Цветомании» рассказали, что дефицита нет, однако проблемы могут возникнуть с заказами оптом. Стоимость одного тюльпана в настоящее время составляет 60-70 рублей, розы стоят от 70 рублей. Букеты обойдутся петербуржцам от 500 рублей: 40 сантиметров 70-80 рублей, 50 сантиметров — 75-85 рублей, 60 сантиметров — 80-90 рублей, 70 сантиметров — 105-120 рублей. 1001 роза будет стоить около 42 599 рублей.

Ранее «Ведомости» сообщали, что торговые сети столкнулись с задержками поставок цветов из-за границы. Причиной стала «военная спецоперация» в Украине из-за которой страны Евросоюза ввели в отношении России ряд санкций. Однако уже после 8 марта цветов на прилавках может не оказаться. Часть иностранных заказов уже точно не доедет до России. Также, с 1 марта введен валютный контроль и цветочные сети, закупившие товар в кредит, столкнутся с финансовыми проблемами.