На обновление подвижного состава метро Петербург получит почти 97 млрд рублей

Петербургу из Фонда национального благосостояния на закупку 950 вагонов метро выделят 96,9 млрд рублей. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Смольного.

Подвижный состав петербургского метро будет обновлен в результате одобрения предложения, поступившего правительству РФ от ГУП «Петербургский метрополитен». Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, по результатам встречи Президента РФ и Губернатора Петербурга, подписал распоряжение, по которому городу на выделят 96,9 млрд рублей. На эти средства будут закуплены 950 новых вагонов, что составляет примерно 50% от общего числа подвижного состава.

В городской администрации также отметили, что использование новых вагонов сократит расход электроэнергии на 10 процентов.