На Петроградке для молодых семей отремонтируют дворовые флигели дома Бенуа

В Петроградском районе Петербурга для молодых семей будут отремонтированы дворовые флигели дома Бенуа. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Смольного.
В дворовых пристройках домов 24 и 26-28 по Каменноостровскому проспекту проведут комплексный капитальный ремонт: в зданиях заменят кровлю, перекрытия, укрепят несущие конструкции и восстановят исторический облик фасадов.
Работы должны закончиться в 2024 году. В отремонтированных зданиях будут размещены более 50 молодых семей, стоящих в очереди на квартиру. Отмечается, что капитальный ремонт производится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».