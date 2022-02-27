К 2045 году в Петербурге должна появиться кольцевая линия метро

В Петербурге к 2045 планируется построить кольцевую линию метрополитена. Об этом 27 февраля сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

О опубликованном плане указано, что уже к 2033 году Красносельско-Калининскую линию дотянут до «Пискарёвки».

Строительство кольцевой линии предположительно стартует в 2037 году со станции метро «Лесная-2» и продолжится по часовой стрелке.

Председатель КРТИ Андрей Левакин заявил, что уже к 2024 году строительство значительно ускорится. В этом же году должны открыться станции «Путиловская», «Юго-Западная» — «Казаковская» и «Горный институт».