Потепление и снег принесет в Петербург облачный вихрь «Антония»

В Петербурге ожидается потепление и мокрый снег, все из-за облачного вихря «Антония». Об этом 20 февраля сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Северной столице сменится уже в воскресенье. На смену циклону «Юнис» придет облачный вихрь «Антония», который принесет в городе потепление и мокрый снег.

«На дорогах и тротуарах будет гололедица. Температура воздуха ожидается в пределах от -1 до +1 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду», — рассказал своим подписчикам синоптик.