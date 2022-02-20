В Петербурге завершилась реставрация Медного всадника

В Адмиралтейском районе Петербурга завершились реставрационные работы Медного всадника. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На Сенатской площади к финалу подошли работы по восстановлению облика Петра Великого. В скором времени со статуи начнут снимать леса, а пока петербуржцы могут увидеть лишь верхнюю часть туловища и голову Императора.

Специалисты избавили Медного всадника от так называемой бронзовой болезни и вернули ему первоначальный облик.

Отмечается, что данная реставрация стала первой за 46 лет и приурочена она к 350-летию со дня рождения основателя города.