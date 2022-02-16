В Петербурге в четверг ожидается сильный ветер

В четверг ветер в Петербурге поднимется до 17 метров в секунду. Об этом 16 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Петербуржцев просят быть осторожнее и не проходить рядом с рекламными щитами и деревьями. А автомобилистам напоминают не парковать свои транспортные средства под неустойчивыми конструкциями.

Кроме того, автовладельцев просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге во избежание дорожно-транспортных происшествий.