Открытие Музея геральдики в здании петербургской Биржи переносится из-за проблем с реставрацией

В Петербурге в очередной раз переносится открытие Музея геральдики, расположенного в здании петербургской Биржи, по причине возникших проблем с реставрацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова.

Реставрационные работы включают в себя модернизацию отопительной системы, а также восстановление фасада здания и инженерных сетей. Работы стартовали 2018 году и за это время на объекте успело смениться уже несколько подрядчиков. Компания компания «ГазПроектСтрой» отмечает, что у специалистов возникли значительным проблемы с грунтом и фундаментом. Через основные несущие конструкции здания, а также чердак проходит трещина.

«Мы сталкиваемся с проблемами, с которыми сталкиваются практически все, кто имеет дело со строительными организациями. Мы очень рассчитывали, мечтали, что получим здание, чтобы сделать там экспозицию, музей геральдики уже в этом году. Но, к сожалению, из-за этих строительных проблем в этом году не получается», — прокомментировал возникшую ситуацию Вилинбахов.