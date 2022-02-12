В воскресенье в Петербурге снова поднимется сильный ветер

В Петербурге в воскресенье снова поднимется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Ведомство просит петербуржцев быть осторожнее и не проходить мимо шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев. Кроме того, спасатели напомнили, что во время ураганного ветра опасно находиться на мостах и эстакадах. Избегать также стоит трубопроводы и линии электропередач.

Автомобилистам напомнили не парковать свои ТС под деревьями и шаткими конструкциями. На дорогах автовладельцев ожидает уже привычный гололед. В связи с этим горожан просят быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.