  • 4 Февраль 2022
USD 05.02.2022 76.0509 +-0.5992
USD ММВБ 19:26 76.1793  
EUR 05.02.2022 87.1163 +0.5553
EUR ММВБ 19:26 87.1649  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Беглов потребовал от коммунальщиков убрать улицы Пушкина в течение суток

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Губернатор пытается совладать с коммунальными службами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с требованием убрать улицы Пушкина в течение суток. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборкой улиц в Пушкинском районе занимается компания «Автодор». Глава города лично посетил офис подрядчика с требованием устранить замечания по уборке улиц и внутриквартальных проездов в течение суток.

Также Беглов позвонил прокурору Пушкинского района, чтобы обсудить штрафные санкции в отношении подрядчиков и управляющих компаний, которые некачественно убирают дворы, проезды и крыши от льда и снега.

В это время участник группы Little Big Антон Лисов поинтересовался у губернатора, когда он и его семья смогут покинуть свой дом, находящийся прямо на Невском проспекте. По его словам, дверь в их парадную буквально завалена снегом. 

Петербуржцы считают, что если бы Беглов сам ходил по улицам города, уборкой занимались бы тщательней. Пока градоначальник не осознает масштаб проблемы, свалившейся на Петербург «как снег на голову».  

Так, за месяц в городе пострадали отпадений на скользких улицах около 3 тысяч человек, и это только те, кто обратился за медицинской помощью в травмпункты и больницы. Среди пострадавших оказался 141 ребенок. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.02.22
    Подшипники: виды, назначение, рекомендации по выбору
    03.02.22
    Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения
    31.01.22
    Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане
    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?
    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram