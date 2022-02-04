Беглов потребовал от коммунальщиков убрать улицы Пушкина в течение суток

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с требованием убрать улицы Пушкина в течение суток. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборкой улиц в Пушкинском районе занимается компания «Автодор». Глава города лично посетил офис подрядчика с требованием устранить замечания по уборке улиц и внутриквартальных проездов в течение суток.

Также Беглов позвонил прокурору Пушкинского района, чтобы обсудить штрафные санкции в отношении подрядчиков и управляющих компаний, которые некачественно убирают дворы, проезды и крыши от льда и снега.

В это время участник группы Little Big Антон Лисов поинтересовался у губернатора, когда он и его семья смогут покинуть свой дом, находящийся прямо на Невском проспекте. По его словам, дверь в их парадную буквально завалена снегом.

Петербуржцы считают, что если бы Беглов сам ходил по улицам города, уборкой занимались бы тщательней. Пока градоначальник не осознает масштаб проблемы, свалившейся на Петербург «как снег на голову».

Так, за месяц в городе пострадали отпадений на скользких улицах около 3 тысяч человек, и это только те, кто обратился за медицинской помощью в травмпункты и больницы. Среди пострадавших оказался 141 ребенок.