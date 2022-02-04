В Кронштадте устанавливают четыре новых светофора

В Кронштадском районе Петербурга устанавливаются четыре новых светофорных объекта. Об этом 4 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

Новые светофоры подключат уже в ближайшее время на перекрестке Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги, на проспекте Ленина, на пересечении Кронштадтского шоссе и улицы Зосимова, а также на перекрестке Гражданской улицы и проспекта Ленина.

Светофорные объекты призваны сократить аварийность на данных участках дороги. Из-за высоких показателей аварийности было принято решение заняться их установкой в кратчайшие сроки.