В Ленинградском зоопарке на свет появился детеныш игрунков

В Петроградском районе Петербурга на территории Ленинградского зоопарка у пары обезьян-игрунок родился детеныш. Об этом 30 января сообщают представители зоосада в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Маленький примат появился на свет еще 13 декабря, однако сотрудники зоопарка поделились его фотографиями только сейчас и рассказали, что малыш быстро окреп и уже на второй день уверенно катался на папиной спине.

«Долгое время новорождённый не отходил от родителей, и его было сложно увидеть. Но, наконец, он подрос, осмелел, окреп и начал активно изучать окружающий его мир. Сейчас часто можно наблюдать, как Хоакин пытается посадить его к себе на спину, а детёныш протестует и убегает», — подписали фотографии специалисты зоосада.

Пока маленький игрунок с недоверием относится к людям и предпочитает рассматривать их издалека. Однако посетители зоопарка уже сейчас могут увидеть счастливое семейство в павильоне «Приматы».