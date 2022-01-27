В центре Петербурга открылась скульптура в память о блокадном учителе

В Центральном районе Петербурга открылась новая скульптурная композиция «Памяти блокадным учителям». Об этом 27 января сообщает телеканал «Cанкт-Петербург».

Скульптура открылась у дома №9 на Соляном переулке в День Ленинградской Победы. Установить его предложила Надежда Строгонова — учительница блокадного Ленинграда, которой в сентябре исполнился 101 год.

«Надежда Васильевна Строгонова, которая вышла с предложением установки памятника блокадному учителю, сказала, что это было правильно и справедливо. <...> Я хочу доложить, что мы выполнили свое обещание и сегодня мы открываем памятник блокадному учителю», — выступил с речью губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города также отметил, что День Ленинградской Победы невероятно важный праздник для петербуржцев и пригласил всех на выставку «Блокадная школа» в мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

«Я приглашаю посетить эту выставку, посмотреть, в каких условиях работали учителя. Здоровья всем, успехов, удачи. С Днем нашей, нашей Ленинградской Победы», — завершил свою речь градоначальник.