В Петербурге в середине зимы распустились цветы

В Петроградском районе Петербурга на территории Ботанического сада Петра Великого в конце января распустились первые цветы. Об этом 22 января сообщает «КП Петербург» со ссылкой на пресс-службу сада.

«На днях была оттепель, появились проталины в которых и открылись от снега первые цветы. Это весенник зимний - Eranthis», — рассказали подробности сотрудники.

Цветов появилось много. Маленькие желтые бутоны выбрались из под земли в образовавшейся проталине, однако их тут же присыпало снегом.

Растения, по уверениям специалистов Ботанического сада, будут регулярно показывать свои желтые головки во время оттепелей.