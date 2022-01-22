В Петродворцовом районе коммунальщики чистят улицы от снега и льда без выходных

В Петродворцовом районе Петербурга коммунальные службы чистят улицы от снега и наледи без выходных. Об этом 22 января сообщают представители районной администрации.

Сотрудники ГУДСП Петродворцовое чистят тротуары на улицах Фронтовой, Чебышёвской и Рубакина. Работники коммунальных служб вручную скалываю лед и обрабатывают тротуары спецсредствами. В это время снежные массы вывозит тяжелая техника.

Проезжая часть обрабатывается специальным солевым раствором. По мнению районной администрации, это самый эффективный способ борьбы с гололедом на дорогах.