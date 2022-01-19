Петербургский суд 7 февраля примет решение о возвращении книжного в дом Зингера

В Петербурге 7 февраля состоится судебное заседание, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе торгового помещения в доме Зингера. Об этом 19 января сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Новым правопреемником договора на ближайшие 49 лет может стать Альфа-банк.

«С ним предварительно согласована возможность возвращения городской книготорговли, и в настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем развитии магазина», – рассказал подробности вице-губернатор.