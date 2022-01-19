На Крещение Дрозденко окунулся в ледяную купель

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Крещение окунулся в ледяную купель. Об этом 19 января сообщает ivbg.ru.

Глава региона крещенской ночью не побоялся окунуться в купель и поздравил жителей области с важным религиозным праздником. Процесс купания Дрозденко выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мира и добра. С Крещением, православные!» — обратился к подписчикам губернатор в подписи под опубликованным в сети видео.

Жители Ленобласти стали спрашивать в комментариях, как давно Дрозденко соблюдает традицию крещенских купаний, на что глава региона ответил, что занимается этим с 1996 года.