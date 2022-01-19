На льду в центре Петербурга заметили лис

В Центральном районе Петербурга горожане заметили на льду Невы пару лис. Об этом 19 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на зоолога и автора канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова.

Животные были замечены между мостами Александра Невского и Большеохтинским накануне днем. Они свернулись клубком. Одна из них больше, другая — меньше, что может указывать на то, что в городских джунглях заплутала пара.

Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции, которые, понаблюдав за лисами около 40 минут, уехали ни с чем.

Также гостями города заинтересовались вороны. Они обступили животных и даже пытались на них нападать. Визит в центр города может быть обусловлен начавшимся из-за резкой оттепели гоном животных. Обычно это происходит только в феврале.