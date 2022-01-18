Над Петербургом крещенской ночью засияла волчья луна

В Петербурге крещенской ночью на небе засияло волчье полнолуние. Об этом 18 января сообщает «Мегаполис».

Волчьим полнолунием называют называют первую в году полную Луну. Ночное светило полностью откроется в 2 часа 48 минут по московскому времени. Однако это время условно, не профессиональный глаз не увидит разницы.

Петербуржцы активно делятся фотографиями спутника в социальных сетях. Луна довольно яркая, поэтому ее хорошо видно даже на непрофессиональных снимках.