В Петербурге завершена проходка на станции метро «Театральная»

В Адмиралтейском районе Петербурга завершены работы по проходке тоннеля на станции метро «Театральная». Об этом 18 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Станция должна открыться после 2025 года, точные сроки пока не уточняются. В настоящее время на станции идет строительство бокового станционного тоннеля, а также примыкающих к нему эвакуационного коридора, санитарного узла и вентиляции.

Движение по участку Лахтинско-Правобережной линии планируют запустить в 2024 году.

«Театральную» поезда некоторое время будут проходить без остановки, поскольку пока не выбрано место для расположения одного из наземных вестибюлей станции», — отметили представители Смольного.