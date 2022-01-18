Два новых снегоприемных пункта заработали в Петербурге

В Красносельском и Выборгском районах Петербурга открылись два новых пункта по приему снега. Об этом 18 января сообщает «Фонтанка».

Новые пункты по приему снега открылись на Волхонское шоссе, 113, и в поселке Левашово. В общей сложности площадки могут принять до 240 тысяч кубометров снега. С учетом новых пунктов, в Северной столице на сегодняшний день работают 6 снегоприемных пунктов и 11 снегоплавильных.

«Этой зимой после сильных декабрьских и январских снегопадов снегоприемные и снегоплавильные пункты работают с большой нагрузкой. Новые снегоприемные площадки находятся на выездах из города, на промышленных площадках вдали от жилых массивов», — прокомментировал сложившуюся в городе ситуацию губернатор Александр Беглов.