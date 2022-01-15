В центре Петербурга появился снежный арт-объект в виде фекалий

В Центральном районе Петербурга на Марсовом поле горожане заметили объект из снега сильно напоминающий фекалии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как выяснилось, внешнее сходство не случайно. Автором работы стал художник Иван Волков. Он и поделился фотографиями арт-объекта на своей странице в социальной сети Instagram.

«Так красиво, что вот так вот обос***ся», — подписал он фото.

Автор провокационной снежной скульптуры известен своими снеговиками в хоррор-стиле. Связана ли работа с плохой уборкой снега в этом году — неизвестно.