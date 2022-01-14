В Петербурге соберут щит «Надежда» между «Беговой» и «Планерной» в марте этого года

Щит «Надежда» для проходки тоннеля между петербургскими станциями метро «Беговая» и «Планерная» соберут в марте этого года. Об этом 14 января сообщает пресс-служба «Метрострой Северной столицы» (МССС).

Щит вернется из Москвы в Петербург. Сроки его запуска остаются неизвестны. Пока речь идет исключительно о его сборке.

Проходка тоннеля будет осуществляться на участке Невско-Василеостровской линии (НВЛ) от станции метро «Беговая» до «Каменки», с которой будет организован переход на станцию «фиолетовой» ветки «Шуваловский проспект».