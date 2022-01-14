Смольный отказался менять регламент ради портрета Хармса

Власти Петербурга отказались менять эстетический регламент ради сохранения портрета писателя Даниила Хармса. Об этом 14 января сообщает «Фонтанка».

Эстетический регламент Петербурга не будет пересмотрен. В связи с этим у мурала на доме №11 по улице Маяковского с изображением Даниила Хармса не остается шансов на сохранение.

Предложение о замене полного запрета на процедуру согласования выдвинул депутат Заксобрания Борис Вишневский. Однако губернатор Александр Беглов идею не оценил. По его мнению «размещение росписи, не предусмотренной проектной документацией, на здании искажает первоначальный авторский замысел, акцентирует визуальное восприятие на себе, тем самым уменьшает ценность архитектурно-градостроительного облика здания».

Кроме того, глава города сослался на то, что центр Петербурга, как объект всемирного наследия, находится под защитой ЮНЕСКО