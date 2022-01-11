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Петербуржцы смогут жаловаться на вывоз мусора через онлайн-систему

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© Фото: pixabay

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Также оставить жалобу можно будет по телефону.

Жители Петербурга смогут подавать жалобы на несвоевременный вывоз мусора через онлайн-систему. Об этом 11 января сообщает 78.ru со ссылкой на генеральный директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева. 

Город будет использовать систему мониторинга региональных операторов по вывозу отходов «РЭО Радар». Через него горожане смогут оставлять жалобы на вывоз мусора. 

«Невский экологический оператор подключился к федеральной системе 4 января. За это время жители города оставили семь сообщений в «РЭО Радар», при этом все они были посвящены несвоевременному вывозу отходов», — рассказал глава ППК. 

Оставить жалобы можно на информационном портале, либо по номеру телефона: 8 (800) 551-31-20.

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