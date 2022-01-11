Петербургский художник нарисовал комикс об уборке снега в городе

Иллюстратор Илья Тихомиров, известный по проектам «Метро в картинках» и «Гербы районов», нарисовал комикс о уборке снега в Петербурге. Об этом 11 января сообщает 78.ru.

Работа художника очень злободневна. Начиная с конца ноября Северную столицу заваливает снегом, который никак не успевают убирать коммунальные службы, а власти разводят руками и обвиняют во всем автомобилистов.

«Добрый Дедушка Мороз мне подарочки принёс: соль, ведро гранитной крошки, металлические «кошки», салазки, лом, строительную каску и большой рулон бинтов. Питер! Я к зиме готов!», — подписал работы автор.