В Петербурге растянут красные ленты из-за нависших над тротуарами сосулек

Новогодние праздники в Петербурге подошли к концу и городские власти озаботились уборкой наледи и снега с крыш. О намерении очистить город от сосулек и снега 10 января заявили в пресс-службе жилищного комитета Петербурга.

В ближайшее время вопросом уборки льда с городских крыш и тротуаров займутся ТСЖ и ЖСК. Жителей и гостей города просят быть внимательнее и не заходить сигнальные ленты.

Губернатор Александр Беглов с начала 2022 года ни разу не прокомментировал ситуацию с плохой уборкой снега и наледи. Молчание главы города выглядит равнодушным в проблеме на фоне массовых жалоб жителей города на снежно-ледяной коллапс.

Особенно издевательским это кажется в свете недавнего происшествия с падением наледи. Она упала на голову девушки в ночь на 10 января с крыши дома № 26 по Литейному проспекту. Пострадавшая получила закрытую травму головы и сотрясение мозга. Медики отпустили ее домой после осмотра и оказания первой помощи на амбулаторное лечение.