В Ленобласти будут разбираться с плохой уборкой снега во время праздников

В Ленинградской области будут разбираться с последствиями плохой уборки снега во время новогодних праздников. Об этом 10 января сообщает online47.ru со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

Глава области отметил неудовлетворительную уборку в Кингисеппском и Выборгском районах. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Жалобы объективные. Например, обильные снегопады были в Выборге. Прошу обратить внимание на то, что нужно оперативно чистить территорию и вывозить снег. Извините за выражение, но снегом завалены по самое не хочу. Неприятно, когда туристы, приезжая в Выборг, жалуются на снег. При этом в прошлые года такого не было. Нужно разбираться, нормально организовать работу и помочь. То же самое и по Кингисеппу», – отметил в публикации Дрозденко.

Председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Михаил Василенко считает, что данная проблема наблюдается в зоне активной жилой застройки. По его словам, причиной плохой уборки зачастую становятся автомобилисты, паркующие свои ТС в неположенных местах.