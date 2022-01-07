В Казанском соборе прошло рождественское богослужение

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в ночь на 7 января провел в Казанском соборе рождественское богослужение, которое посетил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает 78.ru.

Всенощное бдение и Божественная литургия прошли в центре Петербурга по случаю праздника Рождества Христова. Его посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, а также председатель ЗакСа Александр Бельский.

«В эти дни все мы ощущаем особый душевный подъём, чувство единения от приобщения к тысячелетним традициям, непреходящим духовным и нравственным ценностям. Рождество Христово наполняет сердца надеждой на лучшее, стремлением помогать нуждающимся», — выступил с речью глава города, подчеркнув, что Рождество в Петербурге всегда отмечалось особенно ярко.