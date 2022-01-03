Смольный выделил на ремонт петербургских больниц около 2 млрд рублей

Власти Петербурга на ремонт больниц в 2022 году выделили около 2 миллиардов рублей. Об этом 3 января сообщает пресс-служба губернатора.

Всего на ремонт медорганизаций с 2022 по 2024 год будет потрачено 7,8 миллиардов рублей. Среди ожидающих ремонта больниц значатся многопрофильная больница № 2, Александровская больница, больница № 38 им. Н. А. Семашко, НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, а также госпиталь для ветеранов войн.

Также работы будут проводиться в детской больнице № 5 имени Н. Ф. Филатова, консультативно-диагностическом центре для детей «Ювента», детском сурдологическом центре, консультативно-диагностическом центре № 1, перинатальном центре № 1 и родильных домах № 10 и 16.