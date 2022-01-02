В Петербурге заработала «мусорная реформа»

Новые правила вывоза мусора в Петербурге вступили в силу с 1 января 2022 года. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В городе появился новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, который с нового года будет заниматься вывозом мусора с дворовых контейнерных площадок.

На сегодняшний день от горожан поступает множество жалоб, на несвоевременный вывоз мусора. Однако, председатель комитета по природопользованию Петербурга Александр Герман отмечает, что несмотря на ряд проблем в начале, система уже в скором времени будет полностью отлажена.

В настоящее время в городе работают более 650 единиц техники. Комитет взял ситуацию под личный контроль и пообещал, что весь мусор будет вывезен уже в ближайшее время.