В декабре в петербургские больницы поступили 10 человек после падения сосулек

В Петербурге за декабрь в городские больницы поступили сразу 10 человек, пострадавших от падения сосулек с крыш. Об этом 29 декабря сообщает Neva.Today.

Глыба льда рухнула на голову 50-летнему мужчине на 3-й Советской улице. На женщину упала сосулька на набережной реки Мойки. Оба в результате получили серьезнейшие травмы головы.

Отмечается, что губернатор Петербурга Александр Беглов в своих предвыборных обещаниях упоминал решение вопроса с сосульками. Градоначальник планировал в полном объеме реализовать программу «Холодный чердак» — изолировать трубы с теплой водой, проходящие на чердаках зданий. Из-за их нагрева и образуются сосульки.

Несмотря на то, что программа была запущена еще в 2018 году, она так и не реализована должным образом.