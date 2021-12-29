Петербург попал в список ковид-протестных городов России

Петербург оказался на лидирующие позициях в списке ковидных-протестных городов России. Об этом 29 декабря сообщает Neva.Today со ссылкой службу исследований hh.ru и страховую компанию «Росгосстрах».

В ходе исследования среди петербуржцев на тему вакцинации от коронавирусной инфекции выяснилось, что лишь 66% горожан следуют установленным предписаниям и ограничениям.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в городе, власти уже не в первый раз переносят сроки введения в городе системы QR-кодов.

За декабрь Петербург четырежды становился лидером по заболеваемости, обгоняя даже столичный регион.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов перенес введение кодов в заведениях общепита и гостиницах с 1 на 27 декабря, а затем сдвинул сроки на 2 января. При этом разрешив в новогоднюю ночь работать всем заведениям без ограничений, а также проводить массовые мероприятия.