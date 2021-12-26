В финале лженаучной премии «Почётный Академик ВРАЛ-2021» победил доктор Курпатов

В Петербурге за выдающиеся достижения в финале премии «Почётный Академик ВРАЛ-2021» был награжден доктор Андрей Курпатов. Об этом сообщает 26 декабря «Эхо Москвы».

Жюри премии «высоко оценили» работы Курчатова, связанные с исследованием связи между использования смартфонов с депрессией и суицидом. Данная теория была опровергнута ученым сообществом.

В номинации «АПЧХИ» («Академия Превентивной ЧакроХирургии») победителем стал доктор Александр Редько, заявивший о существовании восьмого гена и отрицающего пользу вакцинации.

Премия учреждена в 2016 году порталом Антропогенез.ру. Издание публикует научные работы связанные с эволюцией человека.