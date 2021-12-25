Станция метро «Технологический институт-1» откроется 10 января

В Петербурге перенесли сроки открытия станции метро «Технологический институт-1», теперь она заработает только 10 января. Об этом 25 декабря сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

30 декабря станция заработает в технологическом режиме, а 10 января 2022 года откроется для пассажиров.

Открытие переносят уже не в первый раз. Изначально сроки ремонта составляли 14 месяцев и должны были завершится летом этого года. Затем их перенесли на сентябрь и декабрь.