Работникам петербургского «Метростроя» начали выплачивать долги по зарплате

В Петербурге сотрудникам компании «Метрострой» начали выплачивать задолженности по заработной плате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Общая сумма задолженности ОАО «Метрострой» перед работниками составляет 332 миллиона рублей. Всего зарплаты ожидают 3,1 тысяч человек — это около 86% старого коллектива.

Ранее власти Петербурга заявляли, что полностью рассчитаются с рабочими до конца 2021 года.