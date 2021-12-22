В Петербурге за год проложили 270 километров труб и осветили 50 улиц

В Петербурге изучили объем проделанных за год «энергетических» работ и выяснили, что за это время в городе осветили 50 улиц и проложили 270 км трубопровода. Об этом 22 декабря сообщает «Форпост» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Введены три электроподстанции — "Конная" в Приморском районе, "Мартышкино" — в Петродворцовом, "Графтио" — в Центральном. Теплоэнергетики проложили около 270 километров новых труб. Более 50 объектов — магистралей, улиц, кварталов, парков и скверов — получили новое, современное освещение. В последние годы активно занимаемся реконструкцией фонтанов», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.