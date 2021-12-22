Петербуржцев предупредили об усилении ветра, метели и гололедице 23 декабря

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, 23 декабря. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается метель, сильные порывы ветра до 18 метров в секунду и гололедица на дорогах.

Сотрудники МЧС напомнили горожанам о правилах безопасности. Они рекомендуют обходить ветхие конструкции, и не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами. Также горожан просят убрать вещи со дворов и балконов.

Автомобилистов просят проявлять особую осторожность на дороге в условиях гололеда и плохой видимости. Особенно внимательно стоит проезжать пешеходные переходы.