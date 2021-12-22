Петербургский Морской вокзал объединят с пространством «Севкабель порт»

Морской вокзал в Василеостровском районе Петербурга планируют после реконструкции объединить с общественным пространством «Севкабель Порт». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

Вице-губернатор рассказал, что соответствующее соглашение с инвесторами о реконструкции здания Морского порта уже подписано. Также отмечается, что, согласно проекту, пассажирский порт будет сохранен. Работы начнутся в 2023 году.

Предложение от создателей пространства «Севкабель Порт» о развитии совместного проекта развития Морского вокзала поступило чиновникам в 2021 году. В нем говорится о создании на территории порта отеля на 339 номеров, а также медиа-центра. Кроме того, создатели проекта намерены благоустроить прилегающую территорию на площади Морской Славы.