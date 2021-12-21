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В петербургском ЦПКИО 22 декабря откроется каток с бесплатными сеансами

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© Фото: pixabay

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Рядом с катком будет работать рождественский арт-маркет.

В Петроградском районе Петербурга на территории парка ЦПКИО 22 декабря откроется каток с бесплатными сеансами. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Комитета по культуре. 

Каток общей площадью 4000 кв. метров откроется в среду в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова. На нем будут действовать бесплатные часы. 

«Новая ледовая площадка, оборудованная системами охлаждения, сможет сохранять идеально ровное покрытие вплоть до конца марта и выдерживать температуру воздуха до +8 градусов», — рассказали в городской администрации. 

Вокруг катка будут развешаны праздничные гирлянды, а также установлена пышно украшенная ель. Кроме того, рядом будет работать арт-маркет, на котором горожане смогут приобрести сувениры к Новому году. 

«Каток на Елагином острове станет первым открытым искусственным катком с часами бесплатного катания — ежедневно с 9 до 11 утра. Для гостей работают гардероб, прокат и заточка коньков, на площадке есть тренажёры для катания и защитные комплекты. Прийти покататься можно и со своими коньками», — подытожили в Смольном. 

 

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