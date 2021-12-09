Петербургский «арлекин» сменил окрас

В Петроградском районе Петербурга заметили поменявшую окраску утку-каменушку, которую еще называют арлекином. Об этом 9 декабря сообщает в своем паблике «Каждой твари по паре» зоолог Павел Глазков.

Арлекин крайне редко появляется в местных широтах. Интересующиеся люди заметили птицу еще осенью, тогда она была невзрачного серого цвета, а к зиме успела поменять окраску.

Заснять диковинку удалось у стен Петропавловской крепости.

«Вот и наступила в Петербурге зима. Мы с Вами надели варежки, а ставший знаменитым в нашем городе арлекин, надел свой зимний наряд», — рассказал подписчикам специалист и показал им похорошевшую птицу.