Дрозденко показал своим подписчикам гатчинские гейзеры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал своим подписчикам в социальной сети Instagram гатчинские гейзеры. Об этом 6 декабря сообщает ivbg.ru.

Дрозденко еще несколько недель назад стал показывать на своей странице живописные уголки Ленобласти. В этот раз он опубликовал видео с гатчинских гейзеров, которые находятся на реке Парица рядом с деревней Корпиково.

«Сейчас гейзеры должны быть еще красивее — в мороз водяные потоки замерзают ледяными брызгами», — подписал видео глава региона.